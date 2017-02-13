68 ألف مراجع لقسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بجدة خلال الأربعة أشهر الماضية

واس _فجر

يقدم قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بجدة ،خدمات تشخيصية متعددة ذات جودة عالية للمرضى، استفاد منها خلال الأربعة أشهر الماضية 68331 مراجعاً .

ولضمان توفير أفضل الخدمات للمراجعين، زود القسم بأحدث النظم وأجهزة التكنولوجيا الطبية، حيث وفر جهازين لأشعة الرنين المغناطيسي وفق أعلى المواصفات ليصبح العدد الكلي لهذا النوع من الأشعة ثلاثة أجهزة تمتاز بإمكانية عمل جميع الفحوصات العامة والدقيقة بجودة وكفاءة عالية تساعد على التشخيص الدقيق .

ومجهز القسم بثلاث أجهزه مقطعية بأحدث المواصفات تعمل على مدار 24 ساعه لخدمة المرضى ،منها جهاز الأشعة المقطعية لتصوير القلب ويستخدم لفحص القلب والشرايين ، إضافة إلى ثلاثة أجهزة خاصه بتصوير الثدي مع جهاز خاص لأخذ العينات في حالة وجود اشتباه أورام وتتميز جميع الأجهزة بدقة عالية في التصوير.

وتم مؤخراً تركيب جهاز الطبقي المحوري بإستخدام أشعة جاما ويمتاز بدقة كبيرة في إكتشاف الأمراض بنسبة تتجاوز 85% الأمر الذي يتيح تشخيص كثير من الأورام بأحجامها المختلفة وخصوصاً الصغيرة التي لا تقل عن 5 ملم، إضافة إلى تميزهما بسرع التشخيص التي تسمح بإستيعاب عدد أكبر من المرضى ، فيما تضم وحدة الموجات الصوتية ستة أجهزه تعمل بكفاءة عالية على مدار 24ساعة وتقوم بتشخيص جميع أمراض الجهاز البولي والبطن والحوض وكذلك تصوير الثدي بالإضافة لتصوير الأوردة والشرايين (Color Doppler) والغدد .

ويضم قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد وحدة للأشعة التداخلية وجهازين لتصوير الفحوصات الملونة للأمعاء والمثانة والرحم ومجرى البول، وكذلك تنظير القنوات المرارية والقصبة الهوائية وتنظير المعدة والأمعاء، ومعالجة انسداد القنوات الصفراوية.