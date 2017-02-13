الشؤون البلدية تمنع تسمية المحال التجارية بـ«2030» وبأعلام المملكة

متابعات _فجر

قالت مصادر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حظرت أخيراً، تسمية المحال التجارية بـرؤية “السعودية 2030” وبأعلام المملكة.

واوضحت المصادر ‘‘إن وزير الشؤون البلدية والقرية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وجه الأمانات بتصحيح أسماء المحال التجارية المخالفة لهذا الحظر‘‘ بحسب الرياض.

وتابعت ، أن التوجيه جاء بناء على ما رصدته الوزارة من قيام بعض أصحاب المحلات التجارية باستخدام مسميات وشعار “رؤية 2030″، وشعار المملكة في لوحاتها التجارية.

وافادت أن تلك المسميات لا تتطابق مع ضوابط تسجيل واستعمال المسميات للمحال التجارية، الصادرة بقرار من وزارة التجارة، وطلبت من الأمانات توجيه الجهات التابعة لها بمنع تلك المحلات من استخدام هذه الأسماء وتطبيق الأنظمة بحقها.