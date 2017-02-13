سجن وجلد مقيم سوداني لاتهامه بأعمال سحر وشعوذة في العيص

متابعات _فجر

عاقبت المحكمة العامة بمحافظة العيص، مقيم يحمل الجنسية السودانية، متهم بأعمال السحر والشعوذة في منزله، بالسجن والجلد.

وبحسب المعلومات فإن المحكمة الشرعية بمحافظة العيص أصدرت حكماً قضائياً ابتدائياً على المقيم السوداني المتهم بأعمال السحر والشعوذة بالسجن لمدة عام واحد وجلده، بالإضافة لمنعه من الدخول للمملكة العربية السعودية.

والقت شرطة محافظة العيص ممثلة بالتحريات والبحث الجنائي بالتنسيق مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة في وقت سابق على مقيم سوداني بحوزته طلاسم وأوراق يشتبه بأنها تستخدم في أعمال السحر والشعوذة داخل منزله.