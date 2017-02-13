خادمة بشقراء تتخلص من حياتها شنقا

متابعات _فجر

تباشر الجهات الأمنية في شقراء، حادث تخلص خادمة تحمل الجنسية الهندية من حياتها، وذلك بشنق نفسها بحبل علَّقته في نافذة غرفتها وربطته حول عنقها.

وتعود الأحداث عندما فوجئ أحد المواطنين بشقراء بأن خادمته الهندية تقوم بإقفال باب غرفتها عليها منذ الصباح، فحاولت الأسرة طرق الباب عليها إلا أنها لم تتجاوب معهم، فتركوها في حالها لعلمهم بأنها في الآونة الأخيرة كانت تتذمر وتشتكي من وضع أسرتها في الهند.

وعقب عودة رب الأسرة من الدوام قبيل العصر حاول أن يطمئن على وضع الخادمة فطرق الباب عليها عدة مرات إلا أن الخادمة لم ترد عليه، فقام بفتح الباب عنوة، فتفاجأ بأن الخادمة قد شنقت نفسها بتعليق رقبتها بحبل تم ربطه في نافذة الغرفة.

وتم إبلاغ الجهات الأمنية والتي بدورها باشرت الحادثة بحضور الأدلة الجنائية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد عمل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تم نقل الجثة لثلاجة الموتى بمستشفى شقراء العام لحين استكمال بقية الإجراءات.