التعاون يخسر خدمات “الشمري” بسبب تمزق الكتف

متابعات – فجر

أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة لحارس مرمى التعاون فهد الشمري إصابته أمام الاتحاد في الجولة الـ 18 من “دوري جميل” بتمزق في عضلة الكتف من الدرجة الأولى وسيحتاج للراحة والعلاج التأهيلي لمدة أسبوعين.