“العصيمي”: لا يوجد عجز حقيقي في أعداد المعلمين والعجز ناتج عن توزيع الوظائف

متابعات – فجر

أكد مبارك العصيمي ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، أن الوزارة تتخذ خلال هذه الفترة بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية، وذكر العصيمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الاثنين: “إشارةً إلى تصريح معالي الوزير حول وجود فائض في أعداد المعلمين ؛توضح الوزارة أنها حالياً تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية”

وأضاف في ذات التغريدة: “والتي تؤكد عدم وجود عجز حقيقي وإنما العجر الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف، حيث تشير كافة الدارسات التي أعدتها الوزارة إلى وجود فائض في بعض التخصصات في عددٍ من المناطق والمحافظات التعليمية، وتعتبر نسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة من أقل المعدلات العالمية وهذا يتطلب مراجعة المعادلة وتصحيحها مع مرور الوقت، وستنشر الوزارة إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين القادمين”.