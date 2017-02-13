بنجلاديش: مشروع قانون جديد بالإعدام لجريمة خطف الطائرات

وكالات – فجر

قال مسؤولون في بنجلاديش اليوم الاثنين إن خاطفي طائرات الركاب قد يواجهون قريبا عقوبة الإعدام بموجب قانون جديد.

وأعطت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الضوء الاخضر لعرض قانون عمليات الطيران لعام 2017 على البرلمان لمناقشته. ويهدف الاقتراح إلى تحديث قانون عمليات الطيران المدني القائم منذ عقود، والذي تم اعتماده في ستينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد شفيع العالم للصحفيين بعد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء “أي عمل يعطل سير الطائرات بسلاسة ويهدد حياة الناس سوف يعتبر جريمة خطيرة”.

وتابع المتحدث أنه بموجب التشريع، فإن أي فعل لتعطيل رحلة جوية بشكل متعمد ستكون عقوبته السجن مدى الحياة أو الإعدام وغرامة قدرها 50 مليون تاكا (631313 دولار).

من جانبه، قال وزير الطيران المدني راشد خان مينون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عرقلة الرحلات الجوية تشمل الخطف أو تعطيل حركة رحلة بنية التسبب في ضرر.

ووفقا للمقترح الجديد، فإن الركاب الذين يصعدون طائرة وبحوزتهم مواد محظورة من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني سيواجهون السجن لمدة سبعة أعوام.