الأهلي خذا بثاره وبالثلاثة رد اعتباره

مازن الشهري – فجر – الرياض

تغلّب النادي الأهلي على ضيفه القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة ليحجز مقعدًا في دور الـ8 منتظرًا الفائز من لقاء وج وهجر.

افتتح التسجيل اللاعب حسين المقهوي من تسديدة رائعه في الدقيقة 19، أتى الرد سريعًا من البرازيلي بيسمارك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21، وعاد الأهلي مرةً أخرى للتقدم عن طريق المهاجم عمر السومة في الدقيقة 36، وأضاف الهدف الثالث اللاعب سعد الأمير من ضربة جزاء في الدقيقة 42، لينتهي اللقاء بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.