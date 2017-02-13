سمو الأمير محمد بن سلمان يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

واس – فجر

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول عقد ورشة عمل تهدف إلى رفع كفاءة حوكمة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يتواءم مع ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.