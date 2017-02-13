الفنون الشعبية المصرية تجذب اهتمام زوار “الجنادرية31”

متابعات – فجر

استوقفت العروض المقدمة في جناح جمهورية مصر العربية (ضيف شرف مهرجان الجنادرية 31)، زوار المهرجان الذين اصطفوا أمام مسرح الجناح للاستمتاع بالعروض التي تقدمها الفرق الشعبية من مختلف محافظات مصر.

وأوضح مسؤول الجناح خالد جلال، أن عروض المسرح تقدمها فرقة التنورة التراثية، والتراث المصري، واسوان للفنون الشعبية، والأوركسترا بيت العود العربي، إضافة إلى فرقة التراث الموسيقي، وفرقة السباعية للإنشاد الديني، إلى جانب اللوحات الاستعراضية التي تحكي عادات وتقاليد الجمهورية؛ وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت عرضاً للفنون الشعبية والتراث البدوي الذي شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.