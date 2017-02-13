العرادي: النجاحات الأمنية لـ”ولي العهد” سطرها التاريخ بحروف من ذهب وسيقف لها فخراً واعتزازاً

تبوك – فجر :

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز النابع وعضو مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، سليمان بن عطاالله بن راشد العرادي ، أن تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ ميدالية “جورج تينت” المقدمة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، ليس بمستغرب على سموه ،فقد سطر التاريخ النجاحات الأمنية المتواصلة التي قادها سموه بحروف من ذهب ، وسيقف لها فخراً واعتزازا.

وقال الأستاذ سليمان العرادي إن سمو ولي العهد ساهم في تطوير منظومة الأمن في المملكة لمحاربة الفئات الضالة والتصدي لها قبل تنفيذ مخططاتها، مشيراً إلى عشرات الضربات الإستباقية التي نفذتها وزارة الداخلية وكانت سبباً بعد الله في حفظ الأمن والقضاء على الكثير من العمليات الإرهابية .

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي إقراراً وعرفانا بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وإرساء الأمن والسلم الدولي، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة من لدن سمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ”.

ونوهّ ” العرادي “،بالجهود الكبيرة والمتواصلة لسمو ولي العهد في إرساء دعائم الأمن ومحاربة التطرف والإرهاب ودعم كل مبادرة في سبيل تحقيق الأمن والسلام ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع ، مشيراً إلى أن مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة أضحى مضرب المثل في العالم في وأد وحصر الفكر المنحرف وتغيير كثير من المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وبيان فساد الجماعات الإرهابية وفضح مخططاتها، لافتاً إلى أنه في ذات الوقت يٌعد معلماً من معالم الخير والبركة بالمملكة ،حيث حمى الله به كثيراً من الشباب من الانزلاق في مهاوي الردى والشر والفساد الفكري .

ورفع رئيس مجلس إ دارة جمعية البر الخيرية بمركز النابع بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك ،سليمان بن عطاالله العرادي في – ختام تصريحه – أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الملكي الأمير بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بمناسبة هذا التكريم ،سائلاً الله تعالى لسموه مزيداً من التوفيق والسداد .