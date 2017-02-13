أمير الرياض يهنئ ولي العهد بمناسبة تسلمه ميدالية «جورج تينت»

واس – فجر :

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة تسلمه ميدالية ” جورج تينت ” ، التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال سموه في برقية خطية موجهة لسمو ولي العهد : ” أبعث لسموكم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصياً بخالص التهنئة بمناسبة تسلمكم ميدالية ” جورج تينت ” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، ونظير إسهامات سموكم الكبيرة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين، التي تأتي امتداداً لسجل الأعمال الرائدة التي تقوم بها هذه القيادة المباركة لهذا الوطن الكريم بتوجيهات كريمة ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ التي تبرهن وتؤكد على منهج هذه الدولة الرافض لكل عبث واستهتار بالأمن أياً كان شكله أو مصدره، متمنياً لسموكم العون والتوفيق للمزيد من العمل المثمر والناجح في شتى المجالات “.