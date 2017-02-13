الأخضر السعودي للتايكوندو يعانق الذهب دوليا

متابعات – فجر :

خطف لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو رياض الظافري ذهبية القتال في منافسات بطولة تركيا الدولية “G2” وسط منافسة من نخبة من أبطال التايكوندو على الصعيد العالمي وبدأ المنافسة على الذهب من دور الـ 64 وحقق الأفضلية متخطياً الألماني الذي حل في الوصافة والتركي صاحب المركز الثالث والروسي الذي جاء في المرتبة الرابعة.

وفي وزن تحت 65 قتال حقق اللاعب السعودي محمد السويق المركز الثالث بعد أن حقق الأذربيجاني الصدارة والتركي الوصافة.

وحقق الأخضر السعودي في هذه البطولة المركز الثاني في فئة “البومسي” جماعي عن طريق زهير ابو الرحى وعلي المدلي ومحمد العباس وحصل الأخير ايضا على فضية “البومسي” الفردي..

واوضح المدير التنفيذي للاتحاد مشعل المطيري أن: “العطاء السعودي كان رائعاً خلال المنافسات ولازلنا ننتظر المزيد من الظفر بالذهب ومثل تلك المشاركات تعزز من مؤشر الإداء وتضع اللاعب في كامل جاهزيته”.