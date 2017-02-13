أردوغان: الهدف إقامة منطقة آمنة داخل سوريا بعد عملية الرقة

متابعات – فجر :

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الاثنين إن بلاده تستهدف إقامة منطقة آمنة داخل سوريا موسعة بذلك عملياتها العسكرية لتشمل بلدتي الرقة ومنبج بعد طرد تنظيم داعش من الباب إذا عملت مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف إردوغان في خطاب له في البحرين بثه التلفزيون التركي على الهواء مباشرة أن مساحة المنطقة الآمنة المزمعة ستتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر وستتطلب منطقة لحظر الطيران.

و أدان الرئيس التركي قرار إسرائيل زيادة المستوطنات في الضفة الغربية ووصفه بأنه “استفزاز مطلق”.