“السياحة البريطانية” تفتتح أول مكتب لها بالمملكة وتعين “بدر المنديل” ممثلاً لها

نواف عزيز – الرياض – فجر :



افتتحت هيئة “السياحة البريطانية” صباح اليوم أول مكتب لها في مدينة الرياض، بهدف استقطاب المزيد من المسافرين السعوديين إلى المملكة المتحدة، حيث أعلنت الهيئة عن ذلك في مؤتمر صحفي أقيم اليوم في مقرّ إقامة السفير البريطاني في الرياض، كما أعلنت من خلال المؤتمر عن تعيين السعودي ” بدر المنديل ” رئيساً لعمليات مكتبها في المملكة .



وقال السفير البريطاني لدى المملكة، سايمون كوليز بهذه المناسبة :” إن افتتاح مكتب تمثيلي لهيئة السياحة البريطانية في المملكة “ينطلق من علاقات تجارية وثقافية راسخة ظلّت تربط البلدين لعقود طويلة” .

وأضاف “السفير” :” ترحب المملكة المتحدة سنوياً بأعداد متزايدة من المسافرين السعوديين، حيث يقصدها الألاف منهم ، سواء لتأدية الأعمال أوالسياحة أو الدراسة ، وأنا بدوري أشجع المزيد من السعوديين على زيارتها ليكتشفوا بأنفسهم كل ما تقدمه المملكة المتحدة لضيوفها “.



وتابع قائلاً :” 147 ألف مواطن سعودي زاروا المملكة المتحدة خلال العام 2015 والمكتب الجديد يستند على علاقات وطيدة بين البلدين” .

ومن جهتها، أكدت سوماتي راماناثان، مديرة هيئة السياحة البريطانية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأستراليا، أن المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الأسواق السياحية العالمية، وتحظى باهتمام كبير من هيئة السياحة البريطانية ويأتي تعيين بدر المنديل رئيساً لعمليات مكتبها في الرياض تأكيداً على التزامها بالسوق السعودية، وتوجهت راماناثان بالشكر لجميع الشركاء للدعم الذي يقدمونه بمن فيهم وسائل الإعلام والمكاتب السياحية وشركات الطيران ووسائل التواصل الاجتماعي .

وأضافت : “يضيف وجود بدر المنديل قيمة كبيرة لعملنا في المملكة حيث سيساعدنا في بناء العلاقات الهامة التي نسعى إلى بناءها “.





واعتباراً من نهاية شهر يناير 2017 باتت كلفة السفر للملكة المتحدة أرخص بنسبة 14% بالنسبة للمسافرين السعوديين مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .



وتشكل معدلات إنفاق المسافرين السعوديين واحدة من أعلى معدلات الإنفاق بين زوار المملكة المتحدة، بمعدل إنفاق يومي يبلغ 3,769 جنيهاً إسترلينياً، ما يعادل أكثر من ستة أضعاف متوسط الإنفاق اليومي لجميع الأسواق الأخرى، كما أن معدلات مدة إقامة المسافرين السعوديين تعد أطول من معدل إقامة المسافرين من باقي أنحاء العالم إذ يبلغ متوسط إقامة السائح السعودي 18 ليلة، مقارنة مع متوسط مدة الإقامة لباقي المسافرين الذي يبلغ 8 ليالي .



وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة السياحة البريطانية أن المسافرين من المملكة العربية السعودية يهتمون بتجارب التسوق الفاخرة للاستمتاع بما تقدمه المتاجر الراقية أو الأقسام الفاخرة في المراكز التجارية متعددة الأقسام، وأشارت الدراسة في هذا الصدد إلى أن أكثر من 60% من المسافرين السعوديين يزورون متاجر المنتجات الفاخرة، وأنهم غالباً ما يقومون بالتسوق والشراء من منتجات الملابس والأحذية .



وتعتبر المملكة العربية السعودية من بين أكبر10 أسواق عالمية من القيمة بالنسبة للملكة المتحدة، مع توقعات ببلوغ حجم إنفاق مسافريها 772 مليون جنيهاً إسترلينياً بحلول العام 2020، وفي العام 2015 استقبلت المملكة المتحدة أكثر من 147 ألف مسافراً من السعودية أنفقوا 556 مليون جنيه إسترليني .



وتشير توقعات هيئة السياحة البريطانية للعام 2017 إلى أن حجم السياحة الدولية إلى المملكة المتحدة سيستمر بالنمو ليبلغ عدد الزوار 38,1 مليون زائر بنمو 4% عن العام 2016 الذي شهد على الأغلب حوالي 36,7 مليون زائر مع نهايته،

أما معدل الإنفاق من المسافرين من مختلف أنحاء العالم فمن المتوقع أن يبلغ 24,1 مليار جنيه إسترليني خلال العام 2017، بزيادة تصل إلى 8% مقارنة بحجم الإنفاق في العام الماضي والذي من المتوقع أن يصل إلى 22,3 مليار جنيه إسترليني بعد الانتهاء من إعداد النتائج لنهاية العام .



ويأتي تعيين ممثل للهيئة في المملكة في أعقاب إبرامها شراكة مع شركة “مجموعة الطيار للسفر القابضة”، إحدى أبرز شركات السياحة والسفر في المملكة، لإطلاق حملة ترويج سياحية منظَّمة ترمي إلى الترويج لثلاث مدن بريطانية هي لندن ومانشستر وإدنبره ، والتي تشكّل بوابات يصل عبرها الزوار السعوديون إلى كثير مما تزخر به بريطانيا من مقاصد ومناشط سياحية ،

وتستهدف هذه الحملة الأُسر السعودية في المقام الأول، مقدّمة باقات سفر صيفية حصرية إلى بريطانيا. وسيتم في إطار هذه الشراكة، تيسير حصول المسافرين السعوديين على التأشيرات وذلك على الحجوزات التي تُجرى حصراً من خلال مجموعة الطيار .