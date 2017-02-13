خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر اليمامة

واس-فجر:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ المجلس على مباحثاته مع فخامة الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد ريكس تيلرسون وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك استقباله لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وما تم خلاله من بحث لجهود الأمم المتحدة والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلام والأمن الدوليين .

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز للدور البناء الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لمحاربة الإرهاب وجهودها المميزة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، مثمناً في هذا السياق تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميدالية ” جورج تينت ” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب نظير إسهامات سموه غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن هذا التكريم يجسد التقدير الكبير للمملكة في جهودها الرافضة للإرهاب وإدانتها وشجبها له بصوره وأشكاله كافة أياً كان مصدره وأهدافه، وتقديراً وعرفاناً لسمو ولي العهد على الجهود المميزة التي قام بها لمحاربة الإرهاب، ولشجاعة رجال الأمن وتعاون المجتمع بكافة أطيافه في محاربة الإرهاب .