مستشفيات الشرقية تستقبل أكثر من 16 ألف حالة عبر برنامج “إحالتي” خلال العام الماضي

متابعات _فجر

استقبلت مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية عبر برنامج “إحالتي” خلال العام الماضي, 16193 حالة من بينها 658 حالة إنقاذ حياة، و 3033 حالة طارئة، و 1747 حالة منومة في مستشفيات حكومية، إضافة إلى 10755 حالة للعيادات الخارجية .

وبينت وزارة الصحة, أن من بين الحالات 162 تم تحويلها من مستشفى حكومي إلى العناية المركزة في مستشفيات خاصة، في حين أن 12 حالة احتاجت لرعاية طبية تمريضية طويلة الأجل تم تحويلها من المستشفيات الحكومية إلى مستشفى القطاع الخاص التي تخدم هذه الفئة من المرضى.

وفي ذات السياق استقبلت مستشفيات الشرقية خلال شهر ونصف,ثمان حالات لمواطنين من خارج المملكة لاستكمال العلاج بعد التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الدول ،أربعة حالات حولت لمجمع الدمام الطبي، وحالتين لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وحالة إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وحالة أخرى لمستشفى القطيف المركزي .