الصحة تفتتح خمسة مراكز تدريبية للإنعاش القلبي بالرياض

متابعات _فجر

اعلنت وزارة الصحة عن افتتاح خمسة مراكز بمنطقة الرياض لتنمية المهارات الفنية للإنعاش القلبي وذلك في مستشفيات : الإمام عبدالرحمن الفيصل ، اليمامة ، الملك خالد بالمجمعة ، الملك خالد بالخرج ، الدوادمي وجميعها معتمدة من جمعية القلب السعودية للإنعاش القلبي والرئوي .

ويباشر المراكز 50 مدرباً من جمعية القلب السعودية لتأهيل الكوادر الفنية الطبية.

توفر المراكز السابقة72 مقعداً للمتدربين شهرياً وبهذه المراكز الجديدة سيتم توفير192 مقعداً شهرياً .

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من وزارة الصحة على تدريب وتأهيل منسوبي المستشفيات والمراكز الصحية لتنمية مهاراتهم الفنية في مجال الإنعاش القلبي .