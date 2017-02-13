الزام رئيس غرفة تجارية في جدة بدفع 80 مليون ريال لمواطن

متابعات فجر

الزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة رئيس غرفة تجارية بدفع نحو 80 مليون ريال لصالح مواطن في قضية عمولات عقارية.

وقالت مصادر ، أن المحكمة أبلغت رئيس الغرفة بخطاب يتضمن ضرورة دفع المبلغ وإجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من امتناع.

وأضافت المصادر إلى أن المحكمة أرجأت إجراءات التنفيذية بعد أن تقدم محامو رئيس الغرفة بدعوى منازعة تنفيذ.

وأشارت إلى أن قرار محكمة التنفيذ جاء بعد أن ألزمت المحكمة العامة في جدة رئيس غرفة تجارية بدفع 25% من قيمة أراضٍ في جدة لمواطن، مقابل أتعابه طبقاً لاتفاق بينهما يُقرِ به،بحسب الرياض