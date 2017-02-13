الإسكان : الإعلان عن الدفعة الأولى من مستحقي السكن عبر “سكني” بعد غد

متابعات -فجر

اكدت وزارة الإسكان أنها ستعلن بعد غد الأربعاءعن الدفعة الأولى من مستحقي منتجاتها ضمن برنامج “سكني”، في إطار التنفيذ الفعلي لبرامجها المرتبطة بالتحول الوطني “2020”.

و ستعلن الوزارة بعد غد، أسماء أكثر من 7700 مستحق، ضمن آلية للشراكة بين الصندوق العقاري والبنوك.

كانتت الوزارة قد طرحت الشهر الماضي 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، بحيث وزعت بين 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألفاً كدعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين الصندوق العقاري والبنوك.