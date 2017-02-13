أسباب “خشونة المفاصل” وطرق علاجها

متابعات-فجر :

الأعراض ألم بالمفصل المتأثر عند الاستخدام المتكرر. في الحالات البسيطة يكون الألم عند تحريك المفصل بعد فترة من الراحة، وفي الحالات الشديدة عندما يتم تآكل الغضاريف بشكل كامل يشعر المريض بالألم حتى عند عدم استخدام المفصل. قد يحدث تورم بالمفصل، وارتفاع درجة حرارته. قد يصاحبه تكون عقد صلبه على جانب الأصابع تدعى عقد هابردن Heberden’s nodes. الأسباب 1. خشونة المفاصل الأولية : لا سبب لها، غالباً ما تنتج عن عملية تحلل الغضروف الناتجة عن التقدم بالسن، وتكرار استخدام المفصل وانحلاله عبر الزمن. 2. خشونة المفاصل الثانوية: تحدث نتيجة للإصابة بحالة طبية أخرى مثل: السمنة. التعرض المتكرر لإصابة بالمفصل. عملية جراحية بالمفصل. تشوهات خلقية بالمفصل. النقرس. السكر. الاضطرابات الهرمونية. عوامل الخطر الإصابة بأحد الحالات المرضية المسببة لخشونة المفاصل الثانوية. المضاعفات فقدان القدرة على تحريك المفصل. مضاعفات العلاج. التشخيص الفحص الإكلينيكي للمريض. التصوير بأشعة إكس والذي يظهر تآكل الغضروف وضيق المسافة بين العظمتين المكونتين للمفصل. سحب عينة من السائل الزلالي الموجود بالمفصل (Arthrocentesis). المنظار المفصلي (arthroscopy) لرؤية تفاصيل التغيرات الحادثة بالمفصل. العلاج لا يوجد علاج شافي لخشونة المفاصل. بل يمكن اللجوء لبعض الإجراءات التي تحسن من حالة المريض مثل: تقليل الوزن. الابتعاد عن التمرينات الرياضية والأنشطة التي تشكل عبئا على المفصل. استخدام مسكنات الألم ومضادات الالتهاب. التزام الراحة. العلاج الطبيعي. ارتداء الأحزمة والأربطة المدعمة للمفصل. الكورتيزون. حقن الهيالورونيك أسيد (Hyaluronic Acid) . العلاج الجراحي لاستبدال المفصل. طرق الوقاية 1. خشونة المفاصل الأولية لا يمكن الوقاية منها لارتباطها بالتقدم بالعمر. 2. خشونة المفاصل الثانوية: ممارسة التمارين الرياضية. تقليل الوزن. تجنب التعرض لإصابات تؤثر على المفصل.