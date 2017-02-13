تحذيرات من عاصفة ثلجية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية

متابعات-فجر :

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية ، هبوب عاصفة تؤدي إلى سقوط ثلوج يتراوح ارتفاعها بين 20 و40 سنتيمترا، على أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة بين مساء أمس الأحد وصباح الاثنين، مما دفع المسؤولين إلى إصدار تحذيرات من العاصفة الوشيكة.

وذكر موقع (أكيوويذر دوت كوم) أن من المتوقع أن تعطل الظروف الجوية حركة السفر، ومن المرجح أن تتسبب في تأخير كبير في رحلات الطيران، وإلغاء لرحلات أخرى، فضلا عن تباطؤ النشاط الاقتصادي في كثير من مناطق نيو إنغلاند.

وذكر الموقع أن “تعطل الرحلات الجوية قد يؤثر على المناطق البعيدة عن العاصفة مع تعذر انتقال طواقم الطائرات.”

وذكرت الأرصاد الجوية إن منخفضا جويا يتجه شرقا عبر وادي أوهايو ومنطقة وسط الأطلسي.

وأضافت “سيتحول حينها إلى عاصفة شمالية شرقية تصبح ثلجية في أجزاء من مين عندما تشتد قوة الرياح.”

ونقلت رويترز عن الموقع المتخصص في شؤون الطقس، أن “أجزاء من وسط وشرق ولاية مين ستكون في بؤرة العاصفة، وتشهد أكثف تساقط للثلوج بينها منطقتا بنجور وبار هاربور.”