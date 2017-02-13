وفاة مغني الجاز الأمريكي ” أل جارو” عن عمر يناهز 76 عاماً

متابعات-فجر :

توفي أمس الأحد مغني الجاز الأمريكي أل جارو، الحائز على سبع جوائز غرامي عن 76 عاماً، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بعد أيام من إعلانه إلغاء جولات غنائية بسبب سوء حالته الصحية. وقالت صفحته على فيس بوك إن جارو “توفي هذا الصباح في نحو الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت لوس أنجلوس”. وكان في المستشفى وبجانبه زوجته وابنه وعدد من أفراد عائلته وأصدقائه، ولم يتم إعلان سبب الوفاة.وكان جارو قد نُقل إلى المستشفى بسبب الإجهاد الأسبوع الماضي واضطر لإلغاء باقي مواعيد جولاته الغنائية لعام 2017 .وتوفي جارو قبل ساعات من إعلان جوائز غرامي التي تمثل أكبر ليلة في السنة لصناعة الموسيقى.