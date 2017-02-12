بثنائية.. الرائد يتغلب على الباطن في دوري جميل

متابعات – فجر

ضرب المهاجم الفرنسي اسماعيل بانغورا عصفورين بحجر واحد عندما تألق وقاد فريقه الرائد نحو فوز ثمين على الباطن ٢-١ مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن ختام الجولة ١٨ من “دوري جميل” للمحترفين، ولم يكتف المهاجم القناص بإضافة النقاط الثلاث إلى رصيد الرائد إذ تقدم بالهدفين اللذين سجلهما إلى وصافة ترتيب الهدافين بـ ١٢ هدفاً ووجه بذلك إنذارا‎ لهداف الدوري مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، وكان بإمكان أصحاب الأرض أن يخرجون بإنتصار تاريخي وكبير بيد أنهم لم يوفقوا في استثمار الهجمات الكثيرة التي تهيأت لهم، وساهم الفوز السابع الذي تحقق الليلة وسط حضور ١٧٧٣ من المشجعين في تثبيت الرائد لأقدامه في المنطقة الدافئة بتقدمه للمركز السادس بـ ٢٢ نقطة، لكن في ذات الوقت لا يزال ليس بمأمن من حسابات الهبوط الى دوري الدرجة الأولى، في المقابل تعتبر الخسارة ضربة موجعة لـ”السماوي” بقيادة مدربه السعودي خالد القروني إذ تعرض للخسارة التاسعة دورياً وتجمد رصيده عند ١٩ نقطة في المركز العاشر.

وضع بانغورا بصمته في شباك الحارس مزيد فريح باكراً بعد أن تلاعب بمدافعي الباطن بشكل رائع ولعب الكرة بطريقة عالمية في الشباك هدفاً اولاً كواحد من أجمل أهداف الدوري “١٣”، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الضيف عن تعديل النتيجة عرّض لاعب وسط الرائد البرازيلي ويندر لويز كرة ارضية داخل منطقة الجزاء تكفل بانغورا بإكمالها داخل الشباك هدفاً ثانياً “٣٨”، في الشوط الثاني وقبل النهاية بدقيقة واحدة قلص المهاجم البرازيلي جوناثان بينتيش الفارق بتسجيله هدف الباطن الوحيد “٨٩”.