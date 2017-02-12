الأرصاد تُوضّح حقيقة العاصفة القادمة للرياض الساعة 11 مساء اليوم

متابعات – فجر

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن يكون قد صدر منها تنبيه بقدوم عاصفة قوية على العاصمة الرياض مساء اليوم.

وقالت الأرصاد عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن ما تم تداوله عن قدوم عاصفة على الرياض مساء اليوم غير صحيح ويفتقد للدقة في النقل، متوقعة عدم حدوث ذلك. ورجحت الأرصاد أن يستمر تواجد السحب على شرق ووسط وجنوب وأجزاء من شمال المملكة غدا.

كما يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل قليل تنبيها حول هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر في منطقة الرياض – الدوادمي خاصة الأجزاء الشرقية المجاره لها ابتداء من الساعة 7 من مساء اليوةم الأحد وحتى الساعة الـ 11 مساء .