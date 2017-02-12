إغلاق مطار هامبورج بألمانيا بسبب مادة مجهولة

متابعات – فجر :

أغلقت السلطات الألمانية مطار هامبورج تماما ظهر اليوم الأحد، وذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية أن سبب ذلك يرجع لوجود رائحة نفاذة من مادة مجهولة، وأن كثيرا من المسافرين اشتكوا من حرقة بالعينين وسعال بسببها.