معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج يشارك في معرض القاهرة للكتاب

واس – فجر :

يشارك معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب .

وأوضح عميد المعهد د.حمزة غلمان أن الجناح الخاص بالمعهد يهدف إلى إبراز البرامج والدراسات والأبحاث والمناشط التي يقوم بها المعهد لتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والزوار والمعتمرين وتنفيذ المشروعات الحيوية وفق أسس علمية مدروسة، مبينا أن الجناح يحتوي على العديد من الصور والمجسمات التي تحكي المشاريع العملاقة التي نفذتها وتنفذها الدولة من أجل راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام والزوار والمعتمرين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .