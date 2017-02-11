اللجان الدائمة للبرلمان العربي تناقش وثيقة لتجريم الاستعمار ورؤية 2045

متابعات – فجر

ناقشت اللجان الدائمة للبرلمان العربي في اجتماعاتها اليوم الأحد في القاهرة عدداَ من البنود المدرجة على جدول أعمالها فكانت مستجدات القضية الفلسطينية أول بنود لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وهي ضمن البنود الدائمة لأعمال اللجنة وناقشت اللجنة الأمن القومي العربي، واحتلال إيران لجزر دولة الامارات العربية المتحدة، وكذلك الجولان العربي السوري المحتل.

وبحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان دراسة مشروع الوثيقة العربية لتجريم الاستعمار، وناقشت مشروع مذكرة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي للوضع اللاإنساني والقوانين المتعسفة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، إضافة إلى بند خاص برؤية اللجنة بشأن اعتماد متابعة تقارير المنظمات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان بالدول العربية والرد عليها وفق الموضوع محال من رئيس البرلمان د. مشعل السلمي.

من جهتها ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مقترح رؤية العالم العربي 2045 المسودة الأولى، ومذكرة حول البرنامج التنفيذي لمتابعة انشطة وخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الأول 2017، ومذكرة حول المواد المطلوب تعديلها في النظام المالي للبرلمان العربي وفقاً لملاحظات الهيئة العليا للرقابة المالية، والتحضير الفني لعقد جلسة استماع حول تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية، واستعرضت اللجنة الموقف من تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، كما تم بحث التحضير لندوة التكامل الاقتصادي العربي.

وضمن بنود رابع لجان البرلمان العربي ناقشت الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، وتقرير مشاركة وفد البرلمان العربي في المنتدى العربي الثاني للنهوض باللغة العربية يومي 18 و 19 ديسمبر 2016م في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، كما بحثت وضع تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم والبحث العلمي في العالم العربي، ورفع هذا التصور إلى مكتب البرلمان العربي المحال من رئيس البرلمان، ووضع تصور وآلية لتكريم أعضاء البرلمان العربي السابقين، المحال من مكتب البرلمان، وتسمية ممثلي لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في لجنة فلسطين والمحال من رئيس البرلمان العربي.