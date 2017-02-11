مُعتمرة باكستانية تعود للحياة بالصدمات الكهربية

متابعات – فجر

أنقذت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بالمدينة المنورة معتمرة باكستانية الجنسية – في منتصف العقد السادس – من الموت عقب توقف النبض والتنفس بعمل إنعاش قلبي رئوي (CPR) واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية حتى دبت الحياة مجدداً بجسدها.

وأوضح المتحدث الرسمي خالد السهلي ورود بلاغ للعمليات الإسعافية (٩٩٧) يفيد بوجود حالة إغماء لمعتمرة في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية وعلى الفور تم ترحيل البلاغ ومعلومات الحالة للفرقة الإسعافية الأقرب للموقع والتي تتكون من طبيب ومسعفين وعند مباشرة الحالة اتضح غياب النبض والتنفس لدى الحالة وتم بشكل عاجل القيام بإجراءات الانعاش القلبي الرئوي (CPR) وعمل التنفس الاصطناعي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية للحالة حتى عاد النبض والتنفس ، وبعد ذلك تم تسليم الحالة لمستشفى الأنصار.

و شدد السهلي على أهمية استيفاء جميع معلومات البلاغ لدى مستقبل البلاغ في غرفة العمليات مثل الشكوى الرئيسة للحالة والتاريخ المرضي وعمر المريض والوضع الحالي للحالة لإبلاغ الفرقة الاسعافية بجميع المعلومات أثناء الاتجاه للموقع لتقديم النصيحة الإسعافية والطبية للتعامل مع الحالة حتى وصول الفريق الإسعافي.