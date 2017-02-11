الدفاع المدني بنجران يغلق 7 منشآت مخالفة

متابعات _فجر

اعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران أمس،اختتامها حملة السلامة الوقائية، التي استهدفت العديد من المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق.

من جانبه ، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بنجران بالإنابة النقيب عبدالله سعيد ال فارع، أن الحملة التي استمرت ثلاثة أسابيع، شملت 250 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم تجديد تصريح الدفاع المدني لـ 43 منشأة لاستيفائها متطلبات السلامة، وإشعار 200 منشأة بتعديل عدد من الملاحظات، كما تم إغلاق سبعة منشآت مخالفة.