«الخطوط السعودية» تنفي حدوث تغيير في الوجبات المقدمة على رحلاتها لاوربا

متابعات _فجر

أكد مدير عام الخطوط الجوية السعودية، المهندس صالح الجاسر،أنه لا صحة فيما يتردد حول حدوث أي تغيير من قبل الشركة في ما يخص الوجبات المقدمة على رحلاتها بين المملكة والوجهات الأوروبية، فرانكفورت، وميونخ، ولندن، ومانشستر، ومدريد، وباريس، وجنيف، وميلانو.

واوضح الجاسر، الوجبات المقدمة على متن رحلات الخطوط السعودية، تعد ميزة تنافسية نحافظ عليها، ونحرص أن تمزج وجباتنا بين الذوق المحلي والمعايير الدولية، وفقا لـ‘‘عكاظ‘‘.

وتابع، أن الوجبات على رحلات الخطوط السعودية إلى الوجهات الأوروبية، من أفضل الوجبات التي تقدمها شركات الطيران على هذه الوجهات، ولم تشهد أي تغيير أخيرا.