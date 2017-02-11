“داعش” يحرق 15 مدنياً بتهمة الهروب من أرض الخلافة في “العراق”

متابعات-فجر :

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، أمس السبت، بأن عناصر تنظيم داعش اقدموا على حرق 15 مدنياً من ثلاثة عوائل بينهم أطفال، بتهمة “مغادرة أرض الخلافة” جنوب غربي المحافظة. وقال مصدر عراقي، إن “مسلحي تنظيم داعش، أقدموا، مساء أمس السبت، على حرق 15 مدنياً يمثلون 3 عوائل من أهالي قرية الشجرة بناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة، جنوب غرب كركوك، بتهمة ترك ارض الخلافة والهروب من مناطق يسيطر عليها التنظيم بأتجاه كركوك وصلاح الدين”، مبيناً أن “من بينهم أطفال”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “داعش اعتقل أفراد هذه العوائل على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وجبال حمرين”، مشيراً إلى أنه “قام بحرقهم أمام مجموعة من المدنيين، بعد أن قيدهم ووضع عليهم مادة النفط الأسود الخام وأحرقهم”.وتابع: “داعش توعد المدنيين الذين يهربون بالحرق دون الاعتقال أو السجن”.ويذكر أن قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك تخضع منذ العاشر من يونيو 2014، لسيطرة تنظيم داعش، حيث فر أكثر من 150 ألف مدني باتجاه كركوك.