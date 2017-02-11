“إدارة الجوازات” توضح حقيقة إيقاف شرط “البصمة” عند استخراج جواز السفر

متابعات-فجر :

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عدم صحة الخبر المنشور عن إيقاف الشرط الخاص بحصول المواطنات على الهوية الوطنية عند رغبتهن في استخراج جواز السفر السعودي أو تجديده.

وبينت الجوازات من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن البصمة والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد الجواز، وتشترط المديرية العامة للجوازات أن من بلغ 15 سنة عليه الحصول على الهوية الوطنية ذكراً كان أو أنثى، ولن يقبل النظام استخراج جواز أو تجديده بدون هذا الشرط.

حيث تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بإيقاف شرط البصمة والهوية للسيدات عند إصدار الجواز السعودي.



