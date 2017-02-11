“ريال مدريد” يفوز على”أوساسونا” ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

عاد ريال مدريد سريعاً إلى صدارة الترتيب بعدما خطفها الغريم برشلونة لساعات قليلة بتحقيق فريق العاصمة الإسبانية الفوز على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة رقم 22 الليغا.

تقدم ريال مدريد أولاً عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 33 عبر سيرخيو ليون، فيما سجل إيسكو هدف التقدم في الدقيقة 63 وإختتم البديل فازكيز الأهداف في الدقيقة 93 ليرتفع رصيد ريال مدريد إلى 49 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في قاع الترتيب.

المدرب الصربي بيتار فاسيليفيتش مدرب فريق أوساسونا إختار طريقة 4-4-2 بوجود الثنائي إيمانوييل ريفييرا وسيرخيو ليون في المقدمة، فيما إعتمد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد على طريقة 3-4-3 بوجود الثلاثي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمه وإيسكو في المقدمة.