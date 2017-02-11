اعتقال مئات المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة الأمريكية

متابعات-فجر :

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أمس السبت، أنه تم اعتقال أكثر من 100 مهاجر لا يحملون تصاريح إقامة، في أعقاب مداهمات بعدة ولايات أمريكية.

وتشكل تلك المداهمات أول تنفيذ على نطاق واسع لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخامس والعشرين من يناير بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

واعتقل أكثر من 160 شخصاً في جنوب كاليفورنيا وحدها، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقلاً عن ممثل من هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، إن الهيئة تجري بشكل منتظم “عمليات إنفاذ مستهدفة”.

وأضافت الهيئة أنها ستكشف عن معلومات إضافية غد الإثنين.