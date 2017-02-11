سقوط صواريخ “كاتيوشا” على المنطقة الخضراء في بغداد

متابعات-فجر :

شهدت ساحة المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد، سقوط العديد من الصواريخ مساء أمس السبت، من داخل بغداد على المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم معظم المؤسسات الحكومية الرئيسية والسفارات، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون،

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة، إن “العديد من صواريخ كاتيوشا أطلقت من منطقتي البلديات وشارع فلسطين وسقطت في المنطقة الخضراء”.

وتقع هاتان المنطقتان شمال بغداد، وعلى الجانب الآخر من نهر دجلة الذي يعبر المدينة.

وجاء الحادث بعد ساعات من مقتل سبعة أشخاص عندما حاول متظاهرون، معظمهم من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اقتحام حاجز أمني للوصول إلى المنطقة الخضراء.

وأفاد نائب يقيم داخل المنطقة الخضراء، بأن ستة صواريخ على الأقل، سقطت في المنطقة، بينما قال دبلوماسي، إنه سمع دوي 4 صواريخ.

وأكد مسؤولون في الشرطة ووزارة الداخلية، أن العديد من الصواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء، إلا أنهم أوضحوا أنهم لا يعلمون هدفها المحدد وما إذا كانت أسفرت عن سقوط ضحايا.