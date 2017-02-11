“نائب الرئيس اليمني” يشيد بدور التحالف العربي في تحرير منطقة “المخا”

متابعات-فجر :

أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر أمس السبت، بالدور الذي لعبته دول التحالف العربي في نجاح عملية تحرير ميناء ومدينة المخأ من الانقلابيين. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد ناقش الأحمر في اتصال هاتفي أجراه مع نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن أحمد سيف اليافعي مستجدات الأوضاع الميدانية والانتصارات التي حققها الجيش في مدينة وميناء المخأ الاستراتيجيين من مليشيا الانقلاب.وشدد الأحمر على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة من مليشيا الحوثي والمخلوع، لافتاً إلى أهمية رفع الحس الأمني واليقظة والصبر والثبات والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار بالمناطق التي تم تحريرها.