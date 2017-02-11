“الزياني” يُهنئ ولي العهد بمناسبة تسلمه ميدالية “جورج تينت”

واس – فجر :

رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالغ التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – بمناسبة تسلم سموه ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن حصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على هذه الميدالية الرفيعة يعبر عن التقدير والعرفان للجهود الحثيثة والملموسة التي قام بها سموه لمحاربة الإرهاب ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستويات الإقليمية والدولية كافة.

وأكد معالي الدكتور الزياني أن مكافحة التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية كان ولا يزال الشغل الشاغل لسمو الأمير محمد بن نايف الذي آمن دائماً بأن مكافحة الإرهاب لابد أن تتم في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والإعلامية، وعلى المستوى الدولي عبر تكاتف جهود المجتمع الدولي.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في مكافحة الخلايا الإرهابية في المملكة، ورصد وملاحقة عناصرها المجرمة ووقاية المجتمع من شرورها وأعمالها الإجرامية المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة.

وأشاد معالي الأمين العام بالدعم السخي والمساندة الدائمة التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للأجهزة الأمنية لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها ومحاربة فكرها الضال وتجفيف مصادر تمويلها، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والسلام، ويكلل مساعيها الخيرة بالتوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.