السعودي خالد العوفي بطلاً لكأس العالم التفاعلية “فيفا 17”

متابعات – فجر :

حقق السعودي خالد العوفي كأس البطولة العالمية الرسمية للعبة “FIFA 17” التي اختتمت ظهر اليوم السبت في مدينة سدني الاسترالية بمشاركة 22 لاعبا من أفضل لاعبي العالم، ليكون الإنجاز الأول الذي يحققه العوفي على مستوى العالم بعد أن احتل العام الماضي المركز الـ 16 في منافسة “الفيفا” التفاعلية العالمية والتي تعد أحد أكبر الألقاب العالمية في منافسات الرياضة الالكترونية، وسبق لمواطنه عبدالعزيز الشهري تحقيق هذا اللقب.

وواجه العوفي، منافسة الاسترالي وليم سترايك وتغلب عليه 3-1، ثم الفرنسي أوين ساريم، وتمكن من التغلب عليه بنتيجة3-2، وتجاوز عبد العزيز الشهري واللاعب الروسي سارفسريك ويشتر، ليحصل على اللقب وجائزة مالية.

ويشارك العوفي شارك 2016 في بطولة العالم التفاعلية وخرج من الدور ربع النهائي، ووصل إلى نصف نهائي البطولة دبي عام 2016م، وشارك في بطولة أمريكا ووصل لدور ربع النهائي وينتظر وصوله لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بعد غد الثلاثاء.

وقال لـ” الرياض”: “هذا الانجاز انتظرت تحقيقه على مدار عامين من الجهد والعمل، والبطولة شهدت تنافس كبير من اللاعبين”.