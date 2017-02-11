شرطة الرس تضبط وافدين امتهنوا صناعة وترويج العرق المسكر

متابعات – فجر

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الرس تمكنت بفضل الله مساء أمس الجمعة ١٤٣٨/٥/١٣هـ من ضبط خمسة عشر وافداً آسيوياً متهمين بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر داخل مقر سكنهم بالحي الصناعي غربي المحافظةمشيراً إلى العثور بحوزتهم على عدد ٍمن الأوعية المملوءةٍ بمادة العرق المسكر والتي قاموا بإخفائها داخل حظائر خاصةٍ للدواجن وطمرها بالأتربة، إضافةً إلى مركبةٍ خاصةٍ للتنقل والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض ، والتي كانت أربعون جالوناً سعة أربعين لتراً مملؤةً بمادة العرق المسكر، واثنان وعشرون جالوناً سعة عشرين لتراً مملؤةً بمادة العرق المسكر وسبعٌ وأربعون عبوةً مملؤةً بمادة العرق المسكر ومخزني مياه سعة ألفي لتر وموقد نار وقدر ضغطٍ وأنابيب للتقطير .

مبينا السحيباني إيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة معهم بحسب الإختصاص.