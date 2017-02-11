أسرة الشهيد الرائد “عبدالله العامري” تتلقى العزاء من محافظ صامطة

متابعات – فجر

قدم محافظ صامطة عبدالعزيز محمد الطيار بتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن الرائد عبدالله بن شيبان العامري حمدي، ونقل الطيار تعازي أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وتعازيه لأسرة الشهيد ، منوهًا بالدور البطولي للشهيد الرائد عبدالله بن شيبان العامري حمدي الذي استُشهد وهو يدافع عن دينه ومليكه ووطنه.

وبدوره، أعرب الشيخ علي شيبان العامري الشقيق الأكبر للشهيد عن شكره لأمير المنطقة ومحافظ صامطة على هذه التعزية، وأعرب عن فخره وأسرته بأن الرائد عبدالله استُشهد وهو يدافع عن تراب هذا الوطن المقدس.