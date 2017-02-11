العمل: نتابع حالة المعنفة من زوجها

متابعات – فجر

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الأجتماعية خالد أبا الخيل اليوم السبت أن الوزارة تلقت البلاغ عن تعنيف زوج لزوجته وقال عبر حسابه الرسمي (( تم تلقي البلاغ، والاطمئنان على صحة المعنفة، ومتابعة حالتها، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات )) .

‏⁦‪يذكر أن وسم #اعتداءزوجعلىزوجتهبالجنوب بلغ الترند على مستوى المملكة العربية السعودية وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين سجلوا إعجابهم في سرعة تجاوب الوزارة مع مثل هذه البلاغات وطالبوا أيضا بنشر العقوبة التي سينالها كل من يخالف الأنطمة والتعليمات ويتجاوز حدوده في التعامل مع الآخرين .