إزيد بيه: الأحداث تستدعي تكريس السلم الأهلي

متابعات – فجر :

دعا د. إسلكو ولد أحمد إزيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية في اجتماع البرلمان العربي إلى اعتماد الحوار نهجاً لإيجاد الحلول السياسية القائمة على وحدة الأوطان.

وقال إزيد بيه ممثل الرئيس الموريتاني “نحث أشقاؤنا في سورية واليمن وليبيا والصومال على اعتماد الحوار نهجاً لإيجاد الحلول السياسية القائمة على الحفاظ على وحدة الأوطان واستقلالها، وصيانة كرامة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الحرية والديمقراطية”، منبهاً على أهمية استعادة جامعة الدول العربية دورها الطبيعي في حل الأزمات، والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في تحريك القضايا المطروحة عربيا.

وأضاف “لن يتأتى ذلك إلا من خلال توحيد كلمة العرب ومواقفهم”، مؤكداً أن أحداث منطقتنا العربية تستدعي صون الأمن القومي العربي، وتكريس ثقافة السلم الأهلي، وتسوية الأزمات العربية من خلال تفاهمات سياسية، وتغليب لغة الحوار والحلول الودية، ورفع التحديات التنموية والارتقاء بالمجتمعات العربية، وترسيخ قيم الديمقراطية والعدل والمساواة، وتوسيع مشاركة المرأة والنهوض بالشباب لتوظيف إمكانياته في التنمية، وتعزيز مفهوم الأخوة العربية، ونبذ التعصب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وأردف إزيد بيه أن منطقتنا تستأثر بنصيب وافر من تهديد الإرهاب والعنف وأشكال الجريمة المنظمة الأمر الذي يحتم علينا وضع مقاربات حديثة وشاملة لصيانة أمننا القومي، وتطوير آليات التعاون الإقليمي والدولي، وتقريب الجامعة من اهتمامات الشارع العربي وإمكانية تأسيس جمعيات ونواد في كل مدينة عربية للتعريف بالدور المحوري للجامعة في ترقية ثقافة الأمن والسلم الأهليين.