جوجل تتجه لإزالة عدد كبير من تطبيقات Play Store

متابعات – فجر :

تتجه شركة جوجل لإزالة عدد كبير من تطبيقات متجر Play Store التابع لها، حيث تلقى بعض المطورين في جميع أنحاء العالم رسالة بريد إلكتروني من جوجل تدعي أن تطبيقاتهم تخالف سياسة بيانات المستخدم الخاصة بمتجرها فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية الحساسة، وأنها لا توفر سياسة واضحة، عن كيفية تعاملها مع المعلومات.

ومنحت جوجل المطورين الذين تلقوا البريد الإلكتروني مهلة حتى 15 مارس لتقديم رابط لسياسة خصوصية توضح للمستخدمين بشكل مفصل كيفية تعامل التطبيقات مع بياناتهم، على أن يكون هذا الرابط ظاهراً على صفحة التطبيق في المتجر، أو يمكن للمطورين الراغبين في عدم توفير سياسة خصوصية بتطبيقاتهم التخلي عن طلب بعض البيانات الحساسة مثل الوصول إلى الكاميرا والميكروفون، والاتصالات والحسابات والهاتف.

من جانبهم رحب بعض المطورين على منصة أندرويد بهذا الأمر، قائلين إنه من شانه أن يزيل بعض التطبيقات غير المرغوب بها من المتجر، وهو الأمر الذي سيساعد المستخدمين في نفس الوقت على إيجاد تطبيقات مميزة.