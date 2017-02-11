بالفيديو.. إطلاق نار في سوق “الهرم” بالرياض ووقوع إصابات

نواف عزيز – الرياض – فجر

أصيب اليوم في مركز أسواق الهرم في حي العليا بالرياض ، شخصين حسب الفيديو المُتداول ؛ جراء اعتداء على العاملين بالمحلات والمحاسبين من قبل شخص مجهول بعد أن لاذ بالفرار .

وذكرت مصادر لـ “فجر” أنه لا وجود لأي وفيات بسبب هذا الإعتداء ، ويظهر بالفيديو تجمع عدد من المواطنين والوافدين العاملين في السوق في محاولة لإسعاف المصابين ، إذ أظهر الفيديو إصابة شخصين أحدهما ظهر ملقى على الأرض و مغطى إلى حين وصول فرق الإنقاذ ، فيما تعمل الجهات الأمنية على متابعة الحادثة ، ومن المتوقع أن يصدر بياناً من شرطة الرياض حول ذلك.