كيفالونيا..أكبر جزر اليونان

متابعات-فجر:

تعد كيفالونيا أكبر جزر البحر الأيوني غرب اليونان، تمتلك سحر قوي يآسر قلوب المسافرين، ففي كل يوم ستكتشف شيئا جديدا ومفاجئا، بداية من الكنوز الطبيعية والثقافية التي لا نهاية لها، ولا عجب في ذلك، إذ تمتلك تلك الجزيرة مجموعة مذهلة من الجبال الخضراء ومجموعة متنوعة من أفضل الشواطئ في البحر الأبيض المتوسط، علاوة على 12.000 سنة من التاريخ الغني، ناهيك عن البيئة الطبيعية الفريدة التي تعطي الجزيرة أجواء رائعة وفريدة من نوعها.

كيفالونيا لديها عدد من أفضل شواطئ اليونان، فالساحل يجمع ما بين ألوان الأخضر والفيروزي والأزرق العميق، في مشهد بديع، ولعل الاختيار بين الشواطئ الرملية التي لا تنتهي مثل سكالا وماكريس غيالوس، والشواطئ المرصوفة بالحصى بما في ذلك مايرتوس وأنتيساموس والعديد من الشواطئ المنعزلة التي يمكن الوصول إليها إما عن طريق السيارة أو بالقارب، ستجعلك تنسى كل همومك ولن تفكر سوى في الاسترخاء أمام تلك اللوحة الطبيعية الجميلة.

كما أن عاصمة هذه الجزيرة الصغيرة، أرغوستولي بها الكثير لتقدمه بما في ذلك المطاعم والمحلات التجارية، ويعد خليج أرغوستولي موطنا للسلاحف التي يمكنك أن تراقبها على الشاطىء كل صباح في مجموعات تبعث البهجة والسعادة في النفوس.