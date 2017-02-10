ناسا تعلن عن اقتراب مرحلة إطلاق رحلتها إلى المريخ

متابعات-فجر:

أعلنت ناسا أنها وصلت إلى مرحلة هامة من السباق الحاصل للهبوط على سطح المريخ، حيث أنهت عملية تركيب منصات العمل خارج نظام الإطلاق الفضائي، مع قيام مجموعة من شركات الفضاء الخاصة بتصميم الصاروخ.

وكانت قد أعلنت ناسا يوم الخميس 9 فبراير، عن الانتهاء من تركيب 10 منصات محيطة بنظام الإطلاق الفضائي SLS.

ووصفت وكالة الفضاء الأمريكية نظام “SLS”، الذي قُدرت تكلفته عام 2011 بـ18 مليار دولار مع حلول عام 2017، بأنه عبارة عن مركبة إطلاق ثقيلة تخطط لنقل الرواد إلى خارج المدار الأرضي المنخفض باتجاه المريخ، مع تقدير الموعد الأولي للإطلاق، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.

وقال، مايك بولغر، مدير برنامج تشغيل وتطوير النظم الأرضية (GSDO) التابع لناسا: “قبل عام واحد فقط، كنا نواجه العديد من التحديات في تركيب النصف الأول من أول منصة، وتشير النتيجة التي وصلنا إليها إلى العمل الجاد والإبداع والمثابرة من قبل فريق العمل، كما تعد مؤشرا رائعا على أن GSDO تسير على الطريق الصحيح لإطلاق SLS وتجهيز مركبة أوريون للاختبار الأول”.