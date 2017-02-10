مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص إثر زلزال جنوب الفلبين

متابعات _فجر

أعلن مسؤولون محليون بالفلبين، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 100، بعد أن ضرب زلزال قوي جزيرة مينداناو جنوب الفلبين أمس الجمعة ، وهو ما ألحق أضرارًا ببعض المباني وأدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية صباح اليوم السبت – أن زلزالاً بقوة 7ر6 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 10 كيلومترات وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شرق مدينة سريجاو.

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي التابع للهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، إنه لا يوجد خطر بشأن حدوث أمواج مد عاتيه (تسونامي) بسبب الزلزال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة رصد الزلازل في الفلبين ريناتو سوليدوم إلى أن الوكالة سجلت 89 ضربة ارتدادية في أعقاب الزلزال، مضيفًا أنه كان الأقوى الذي تتعرض له المدينة منذ أن ضربها زلزال بقوة

9ر6 درجة عام 1879.

وذكرت تقارير محلية أن السكان هرعوا إلى المناطق المفتوحة وقضوا الليل في الحدائق العامة والملاجئ