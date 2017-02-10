الأرصاد:سماء غائمة و توقعات بهطول أمطار على الرياض والشرقية

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على منطقتي الرياض والشرقية.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق وشمال المملكة.

وتضمن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ،غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.