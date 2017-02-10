إطلاق أول منطاد هوائي بالمملكة لكشف التحركات على الحدود

متابعات _فجر

قام معهد الأمير سلطان للأبحاث والتقنية المتقدمة أمس (الجمعة)، باجراء تجربة إطلاق أول منطاد هوائي في المملكة؛ لمساعدة القوات المسلحة على مراقبة الحدود.

واوضح المدير التنفيذي للمعهد الدكتور سامي الحميدي أن المنطاد مزوّد بكاميرات ليلية ونهارية ورادارات تساعد في كشف التحركات المشبوهة على خط الحدود، لافتاً إلى إمكانية الرؤية من خلاله ليلاً ونهاراً بمقدار 360 درجة بواسطة غرفة تحكم وقاعدة عمليات ثابتة.

وتابع الحميدي أن المنطاد يمكنه التحليق 14 يوماً متواصلة، كما يقاوم سرعة الرياح، مع الارتفاع حتى 2000 قدم.